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В Киеве сегодня ограничили въезд грузовиков из-за жары

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Киев, Суббота 10 июля 2021 12:15
В Киеве сегодня ограничили въезд грузовиков из-за жары Фото: в Киеве в субботу из-за жары ограничили въезд грузовиков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В субботу, 10 июля, ограничили въезд грузовиков в Киев. Это связано с превышением дневной температуры воздуха свыше 28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную патрульную полицию.

"Сегодня, 10 июля, с 12:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - указано в сообщении.

Ограничение действует на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера въезд большегрузного автотранспорта также был ограничен из-за жары.

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Киев жара грузовик
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