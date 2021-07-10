В Киеве сегодня ограничили въезд грузовиков из-за жары
Фото: в Киеве в субботу из-за жары ограничили въезд грузовиков (Виталий Носач/РБК-Украина)
В субботу, 10 июля, ограничили въезд грузовиков в Киев. Это связано с превышением дневной температуры воздуха свыше 28 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную патрульную полицию.
"Сегодня, 10 июля, с 12:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - указано в сообщении.
Ограничение действует на всех подъездах к Киеву.
"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера въезд большегрузного автотранспорта также был ограничен из-за жары.