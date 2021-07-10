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У Києві сьогодні обмежили в'їзд вантажівок через спеку

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Київ, Субота 10 липня 2021 12:15
У Києві сьогодні обмежили в'їзд вантажівок через спеку Фото: в Києві в суботу через спеку обмежили в'їзд вантажівок (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У суботу, 10 липня, обмежили в'їзд вантажівок до Києва. Це пов'язано з перевищенням денної температури повітря понад +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну патрульну поліцію.

"Сьогодні, 10 липня, з 12:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28", - вказано у повідомленні.

Обмеження діє на всіх під’їздах до Києва.

"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в'їзд великовагового автотранспорту також був обмежений через спеку.

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