У Києві сьогодні обмежили в'їзд вантажівок через спеку
Фото: в Києві в суботу через спеку обмежили в'їзд вантажівок (Віталій Носач/РБК-Україна)
У суботу, 10 липня, обмежили в'їзд вантажівок до Києва. Це пов'язано з перевищенням денної температури повітря понад +28 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну патрульну поліцію.
"Сьогодні, 10 липня, з 12:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28", - вказано у повідомленні.
Обмеження діє на всіх під’їздах до Києва.
"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, вчора в'їзд великовагового автотранспорту також був обмежений через спеку.