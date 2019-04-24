В Киеве сегодня ограничат работу трех станций метро

В центре Киева вечером ограничат работу трех станций метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сообщается, что сегодня вечером в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) перед началом игры возможно ограничение станции "Олимпийская" на вход.

"После завершения игры возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на пасхальные праздники общественный транспорт будет работать дольше. В частности, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а утром откроется на час раньше.

Отметим, до 31 октября 2019 года из киевского метро полностью выведут жетоны. После этой даты в метро будут использовать только электронные средства оплаты с помощью проездных и платежных банковских карт.