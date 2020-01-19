В Киеве сегодня ограничат движение на Столичном шоссе

Сегодня, 19 января, в Киеве частично ограничат движение транспорта на Столичном шоссе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным КГГА, сегодня с 9:00 до 20 часов вечера движение транспорта на мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе будет частично ограничено. На мосту будут проводиться противоаварийные работы на асфальтовому покрытию.

Отмечается, что противоаварийные работы будут вестись в направлении "Корчеватого".

"Работы будут продолжаться в воскресенье, 19 января, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничено", - отметили в КГГА.

Напомним, что в воскресенье, 19 января, также возможны ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь". В Управлении государственной охраны предупредили водителей о возможных ограничениях в связи с траурными мероприятиями, приуроченными катастрофе самолета МАУ в Иране.

Кроме того, в столице после завершения новогодних и рождественских праздников восстановили автомобильное движение в районе Софиевской площади. Владимирский проезд был полностью открыт для проезда автотранспорта.

Также РБК-Украина писало, что на одной из станций киевского метрополитена откроют дополнительный вестибюль в воскресенье, 19 января. Сегодня с 10:00 до 17:00 расширят работу станции метро "Гидропарк".