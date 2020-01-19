В воскресенье возможны ограничения движения в районе аэропорта "Борисполь"

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Ограничения связаны с траурными мероприятиями по погибшим украинцам в атаке на самолет МАУ в Иране

Водителей предупреждают о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" сегодня, 19 января, в виду траурных мероприятий из-за атаки на украинский самолет в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны в своем Facebook.

УГО просит водителей учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

" 19 января в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь", - отмечается в сообщении.

Напомним, тела погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране доставят в Украину сегодня, 19 января. Так, ориентировочно в 11:30 начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Иране. Мероприятие пройдет в Международном аэропорту "Борисполь".

Как писало РБК-Украина, в Иране завершили идентификацию всех украинских жертв авиакатастрофы. После идентификации министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших украинцев.

Подчеркнем, атака на самолет МАУ вблизи иранского Тегерана произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, набирал высоту, когда в него попали ракеты иранской системы противовоздушной обороны. На третий день после катастрофы Иран признал ракетную атаку на украинский самолет. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.