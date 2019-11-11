В Киеве сегодня ограничат движение на Северном мосту

В Киеве сегодня, 11 ноября, частично ограничат движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в КГГА, в связи с выполнением работ по текущему ремонту покрытия на Северном мосту сегодня частично ограничат движение с 08:00 до 17:00. Проезд в направлении Троещины перекрывать не будут.

Напомним, в центре Києвав из-за прокладки сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничили движение транспорта. Ограничение движения действовало на улице Круглоуниверситетской до 10 ноября.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой свыше 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам Киева в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Кроме того, в связи с увеличением актов вандализма в столице отменили рейсы городской электрички. Так, были отменены рейсы № 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

Добавим, на левом берегу Киева на неделю ограничили движение автомобильного транспорта на Броварском проспекте. Ограничение будет действовать до 12 ноября.