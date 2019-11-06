В Киеве отменили рейсы городской электрички

Иллюстративное фото (kyivcity travel)

Рейсы были отменены из-за вандалов

В Киеве из-за вандалов отменили ряд утренних рейсов городской электрички. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Киевпастранс".

Как сообщается, в связи с актами вандализма в столице были отменены утренние рейсы городской электрички. Так, были отменены рейсы №№ 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 ноября Киев сковали многочисленные пробки. Затруднение движения автомобильного транспорта наблюдается на левом и правом берегах столицы. Также пробки образовались на Северном, Дарницком, Южном мостах, мосту Патона и мосту Метро.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в среду, 6 ноября, ограничат движение на улице Брестской. Ограничение движения будет действовать с 8:00 до 17:00. На улице будет проведен ремонт асфальтового покрытия.

Кроме того, на левом берегу столицы на неделю ограничат движение автомобильного транспорта на Броварском проспекте. Ограничение будет действовать со среды, 6 ноября, по 12 ноября.