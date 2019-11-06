ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве отменили рейсы городской электрички

Новости » Общество     06.11.2019 - 09:33
В Киеве отменили рейсы городской электрички
Иллюстративное фото (kyivcity travel)

Рейсы были отменены из-за вандалов

В Киеве из-за вандалов отменили ряд утренних рейсов городской электрички. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Киевпастранс".

Как сообщается, в связи с актами вандализма в столице были отменены утренние рейсы городской электрички. Так, были отменены рейсы №№ 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 ноября Киев сковали многочисленные пробки. Затруднение движения автомобильного транспорта наблюдается на левом и правом берегах столицы. Также пробки образовались на Северном, Дарницком, Южном мостах, мосту Патона и мосту Метро.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в среду, 6 ноября, ограничат движение на улице Брестской. Ограничение движения будет действовать с 8:00 до 17:00. На улице будет проведен ремонт асфальтового покрытия.

Кроме того, на левом берегу столицы на неделю ограничат движение автомобильного транспорта на Броварском проспекте. Ограничение будет действовать со среды, 6 ноября, по 12 ноября.

Киев сковали пробки: карта В Киеве ограничат движение на Броварском проспекте
Новости Украины Киевэлектричка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь