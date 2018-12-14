В Киеве сегодня общественный транспорт изменит график движения

Иллюстративное фото (Владимир Филипов)

На левом берегу столицы в пятницу утром автобусы изменят маршрут движения

В Киеве в пятницу, 14 декабря, вносятся изменения в работу общественного транспорта на левом берегу столицы в связи с проведением массовых мероприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, в связи с мероприятиями у памятного знака "Воинам Чернобыля" и мемориального кургана "Героям Чернобыля", участие в которых примет президент Украины, будут внесены изменения в маршрут автобусов №45.

Автобусы № 45, которые двигаются в направлении.м. "Харьковская", с 6:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 10:30), будут курсировать по такому маршруту: ст.м. "Дарница" - ул. Попудренко - вул. Бажова - вул. Красноткацкая - вул. Строителей - ул. Юрия Гагарина (без заезда на ул. Мира) - Дарницкая площадь - Харьковское шоссе, далее по действующей трассе.

"Также с 6:00 до окончания мероприятий временно отменяется остановка автобусов маршрута № 45 "Ул. Тампере" в направлении ст.м. "Харьковская", - добавили в департаменте.

Напомним, в Киеве на выходных из-за ремонт ограничат движение скоростного трамвая по Борщаговской линии. Ограничения будут действовать с 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря.