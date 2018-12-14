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У Києві сьогодні громадський транспорт змінить графік руху

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 06:00
У Києві сьогодні громадський транспорт змінить графік руху
Ілюстративне фото (Владимир Филипов)

На лівому березі столиці в п'ятницю зранку автобуси змінять маршрут руху

У Києві в п'ятницю, 14 грудня, вносяться зміни в роботу громадського транспорту на лівому березі столиці у зв’язку з проведенням масових заходів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, у зв'язку із заходами біля пам’ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля", участь в яких візьме президент України, буде внесено зміни у маршрут автобусів №45.

Автобуси № 45, які рухаються напрямку ст.м. "Харківська", із 6:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 10:30) курсуватимуть  за таким маршрутом: ст.м. "Дарниця" - вул. Попудренка - вул. Бажова - вул. Червоноткацька - вул. Будівельників - просп. Юрія Гагаріна (без заїзду на просп. Миру) - Дарницька площа - Харківське шосе, далі за діючою трасою.

"Також з 6:00 до закінчення заходів тимчасово скасовується зупинка автобусів маршруту № 45 "Вул. Тампере" в напрямку ст.м. "Харківська", - додали в департаменті.

Нагадаємо, у Києві на вихідних через ремонт обмежать рух швидкісного трамваю по Борщагівській лінії. Обмеження діятимуть з 22:00 14 грудня до 05:00 17 грудня.

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