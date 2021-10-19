В Киеве сегодня ночью продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта из-за футбольного матча. Это произойдет в ночь с 19 на 20 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Движение некоторых маршрутов наземного общественного транспорта продлят на 1 час в связи с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид).
В частности, будет продлена работа маршрутов:
Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.