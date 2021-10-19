В Києві сьогодні вночі продовжать роботу деяких маршрутів громадського транспорту через футбольний матч. Це відбудеться у ніч із 19 на 20 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Рух деяких маршрутів наземного громадського транспорту подовжать на 1 годину у зв’язку із проведенням футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Реал" (Мадрид).
Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів:
Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.