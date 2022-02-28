В Киеве сегодня на ночь остановят общественный транспорт: в котором часу
Фото: в Киеве сегодня на ночь остановят общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве комендантский час с 20:00 до 7:00. В то же время общественный транспорт будет работать до 19:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Согласно данным КГГА:
- общественный транспорт будет работать с 08:00 до 19:00;
- магазины, торговые сети и аптеки - с 08:00 до 19:00.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что киевлян просят не покидать свои дома даже в комендантский час поскольку в городе выискивают и ликвидируют диверсантов.