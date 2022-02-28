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В Киеве сегодня на ночь остановят общественный транспорт: в котором часу

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Понедельник 28 февраля 2022 16:06
В Киеве сегодня на ночь остановят общественный транспорт: в котором часу Фото: в Киеве сегодня на ночь остановят общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве комендантский час с 20:00 до 7:00. В то же время общественный транспорт будет работать до 19:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно данным КГГА:

  • общественный транспорт будет работать с 08:00 до 19:00;
  • магазины, торговые сети и аптеки - с 08:00 до 19:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что киевлян просят не покидать свои дома даже в комендантский час поскольку в городе выискивают и ликвидируют диверсантов.

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