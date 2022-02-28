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У Києві сьогодні на ніч зупинять громадський транспорт: о котрій годині

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Понеділок 28 лютого 2022 16:06
У Києві сьогодні на ніч зупинять громадський транспорт: о котрій годині Фото: у Києві сьогодні на ніч зупинять громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві комендантська година з 20:00 до 7:00. Водночас громадський транспорт працюватиме до 19:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з даними КМДА:

  • громадський транспорт працюватиме з 08:00 до 19:00;
  • магазини, торговельні мережі й аптеки - з 08:00 до 19:00.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що що киян просять не покидати власні домівки навіть в комендантську годину, оскільки в місті вишукують та ліквідовують диверсантів.

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