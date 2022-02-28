У Києві сьогодні на ніч зупинять громадський транспорт: о котрій годині
Фото: у Києві сьогодні на ніч зупинять громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві комендантська година з 20:00 до 7:00. Водночас громадський транспорт працюватиме до 19:00.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
Згідно з даними КМДА:
- громадський транспорт працюватиме з 08:00 до 19:00;
- магазини, торговельні мережі й аптеки - з 08:00 до 19:00.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що що киян просять не покидати власні домівки навіть в комендантську годину, оскільки в місті вишукують та ліквідовують диверсантів.