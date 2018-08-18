В Киеве сегодня могут ограничить вход на трех станциях метро

Из-за футболв в Киеве возможны изменения в работе метро

В Киеве сегодня, 18 августа 2018 года, из-за проведения футбольного матча между командами "Динамо" и "Александрия" могут ограничить вход на трех станциях метро. Об этом сообщает пресс-службы "Киевского метрополитена".

Как отмечается, сегодня на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Киев) - "Александрия" (Александрия), из-за чего может быть временно изменена работа "Киевского метрополитена".

"После окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в День независимости Украины 24 августа текущего года общественный транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше.

Отметим, сегодня в Киеве частично ограничили движение на Шулявском путепроводе на время реконструкции, которая продлится полтора года. Также отмечалось, что из-за перекрытия Шулявского путепровода внесены изменения в движение общественного транспорта.