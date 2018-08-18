У Києві через реконструкцію перекрито Шулявський шляхопровід

Через перекриття Шулявського шляхопроводу внесено зміни в рух громадського транспорту

У Києві від сьогодні, 18 серпня 2018 року, на час реконструкції перекрито Шулявський шляхопровід. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, починаючи з шостої години ранку 18 серпня перекрито з’їзди Шулявського шляхопроводу. Метою таких обмежень є винесення інженерних мереж із зони виконання робіт та подальшої реалізації будівельних робіт.

З’їзди з Шулявського шляхопроводу перекрито

Повідомляється, що на розв’язці на перетині проспекту Перемоги та вул. Вадима Гетьмана перекрито з’їзди з вул. Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка.

Об’їзд організовано за схемою: вул.Борщагівська - Повітрофлотський проспект - Повітрофлотський шляхопровід та вул.Зоологічна - вул. Дегтярівська - вул. Олександра Довженка.

Фото: схема об'їзду (kyivcity.gov.ua)

Зміна руху громадського транспорту

Крім того, через перекриття Шулявського шляхопроводу внесено зміни в рух громадського транспорту. Так, автобус № 2 слідуватиме за схемою: від вул. Булгакова до метро "Шулявська" за постійною схемою, далі: просп. Перемоги - вул. Шолуденка - вул. Борщагівська - вул. Гарматна - бульвар Вацлава Гавела, далі - за постійною схемою.

Також у Шевченківському та Солом’янському районах на час реконструкції на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана на ділянках з’їздів з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги та з просп. Перемоги на вул. Олександра Довженка внесено зміни у виїзди та заїзди тролейбусів №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н тролейбусного депо № 2.

Фото: зміна руху громадського транспорту (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що реконструкція Шулявського шляхопроводу розпочалася 1 травня поточного року. Також повідомлялося, що через реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві буде змінено рух транспорту.