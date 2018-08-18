У Києві сьогодні можуть обмежити вхід до трьох станцій метро

Через футбол у Києві можливі зміни у роботі метро

У Києві сьогодні, 18 серпня 2018 року, через проведення футбольного матчу між командами "Динамо" та "Олександрія" можуть обмежити вхід до трьох станцій метро. Про це повідомляє прес-служби "Київського метрополітену".

Як зазначається, сьогодні на НСК "Олімпійський" відбудеться матч "Динамо" (Київ) - "Олександрія" (Олександрія), через що може бути тимчасово змінено роботу "Київського метрополітену".

"Після закінчення гри, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у День незалежності України 24 серпня поточного року громадський транспорт у Києві працюватиме на дві години довше.

Зазначимо, сьогодні у Києві частково обмежили рух на Шулявському шляхопроводі на час реконструкції, яка триватиме півтора роки. Також зазначалося, що через перекриття Шулявського шляхопроводу внесено зміни в рух громадського транспорту.