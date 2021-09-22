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В Киеве сегодня могут ограничить работу метро

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Киев, Среда 22 сентября 2021 09:50
В Киеве сегодня могут ограничить работу метро Фоо: В Киеве сегодня могут ограничить работу метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 22 сентября, в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метрополитена. Поскольку сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч между командами "Динамо" и "Шахтер".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Перед началом матча могут ограничить станцию "Олимпийская" на вход.

После завершения футбольного матча также возможно ограничение входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

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