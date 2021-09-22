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У Києві сьогодні можуть обмежити роботу метро

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Києва, Середа 22 вересня 2021 09:50
У Києві сьогодні можуть обмежити роботу метро Фоо: у Києві сьогодні можуть обмежити роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 22 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метрополітену. Оскільки сьогодні на НСК "Олімпійський" пройде футбольний матч між командами "Динамо" і "Шахтар".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Перед початком матчу можуть обмежити станцію "Олімпійська" на вхід.

Після завершення футбольного матчу також можливе обмеження входу на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

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