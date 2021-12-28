В Киеве не будут включать сирены 29 декабря: в чем причина 

По ее словам, 29 декабря рассматривалась как одна из дат для проверки системы оповещения в столице, но ее так и не утвердили.

"Некоторые из исполнителей перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата", - пояснила Баранова.

Она уточнила, что КГГА сообщит о дате проверки системы оповещения на своих официальных ресурсах, а также обратится с письмом к телеканалам, чтобы они проинформировали об этом через бегущую строку.

Предыстория

21 декабря в КГГА сообщили, что в Киеве будут звучать звуковые сирены с целью проверки системы оповещения. Отмечалось, что дата их включения обсуждается и будет известна позже.

"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен", - говорилось в сообщении.

После чего стало известно, что включение сирен начнется 29 декабря в 12:00 и продлится до 13:00.

Таким образом в столице планировали провести проверку готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен для передачи сигнала гражданской обороны "Внимание всем".

Сообщалось, что длительность звука сирен, которые периодически будут включаться, составит около 3 минут.