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У Києві не вмикатимуть сирени 29 грудня: в чому причина 

Автор: Марія Кучерявець

У середу, 29 грудня у Києві не вмикатимуть звукові сирени. Оскільки дату проведення перевірки системи оповіщення не було затверджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Катерину Баранову, яку цитує Суспільне.

За її словами, 29 грудня розглядалося як одна з дат для перевірки системи оповіщення в столиці, але її так і не затвердили.

"Деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату", - пояснила Баранова.

Вона уточнила, що КМДА повідомить про дату перевірки системи оповіщення на своїх офіційних ресурсах, а також звернеться з листом до телеканалів, щоб вони поінформували про це через рухомий рядок.

Передісторія

21 грудня у КМДА повідомили, що у Києві звучатимуть звукові сирени з метою перевірки системи оповіщення. Зазначалося, що дата їх увімкнення обговорюється та буде відома згодом.

"У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен", - йшлося в повідомленні.

Після чого стало відомо, що увімкнення сирен почнеться 29 грудня о 12:00 та триватиме до 13:00.

Таким чином у столиці планували провести перевірку готовності територіальної системи оповіщення з включенням електричних сирен для передачі сигналу цивільного захисту "Увага всім".

Повідомлялося, що тривалість звуку сирен, які періодично будуть вмикатися, становитиме близько 3 хвилин.

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Київ