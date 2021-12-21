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В Киеве будут звучать сирены: КГГА назвала причину

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 11:22
В Киеве будут звучать сирены: КГГА назвала причину Фото: в Киеве будут звучать сирены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве будут звучать звуковые сирены с целью проверки системы оповещения. Дата их включения пока обсуждается и будет известна позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен", - говорится в сообщении.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее.

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