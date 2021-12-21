В Киеве будут звучать сирены: КГГА назвала причину
Фото: в Киеве будут звучать сирены (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве будут звучать звуковые сирены с целью проверки системы оповещения. Дата их включения пока обсуждается и будет известна позже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен", - говорится в сообщении.
По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее.