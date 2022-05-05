В Киеве СБУ задержала лидера партии Медведчука за сотрудничество со спецслужбами РФ

В Киеве СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Также заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб РФ, который использовали для кибератак на государственные информресурсы Украины и распространения вражеской пропаганды.

Кроме того, в Луганской области на сотрудничестве с оккупантами разоблачен руководительницу одного из отделов Станично-Луганской военно-гражданской администрации.

В Полтавской области задержали заместителя начальника таможенного поста, который требовал деньги от руководителя предприятия, "гарантируя" беспрепятственное оформление промтоваров.