RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві СБУ затримала лідера партії Медведчука за співпрацю зі спецслужбами РФ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України з початку війни відкрила понад 6 тисяч кримінальних проваджень. Зокрема, понад 1 тисяча стосуються посягання на територіальну цілісність України та спроби захоплення державної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У Києві СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука "Український вибір". За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.

Також заблоковано діяльність потужного проксі-центру спецслужб РФ, який використовували для кібератак на державні інформресурси України та поширення ворожої пропаганди.

Окрім того, у Луганській області на співпраці з окупантами викрито керівницю одного з відділів Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації.

У Полтавській області затримали заступника начальника митного посту, який вимагав гроші від керівника підприємства, "гарантуючи" безперешкодне оформлення промтоварів.

Раніше ми повідомляли, що російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні.

Також ми писали, що СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки УкраїниВторгнення Росії до України