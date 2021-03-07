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В Киеве самый большой флаг Украины приспустили из-за сильного ветра

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 марта 2021 19:41
В Киеве самый большой флаг Украины приспустили из-за сильного ветра Фото: флаг Украины в Киеве (пресс-служба Виталия Кличко)
Автор: Андрей Василюк

Главный флаг Украины на киевских холмах приспустили из-за сильных порывов ветра. Вероятно, флаг на флагштоке поднимут уже после 18:00 8 марта.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Официальный портал Киева.

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", - сказал Непоп.

Отмечается, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

"К завтрашнему вечеру метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра.

Напомним, сегодня, 7 марта, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Отмечалось, что сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду будут наблюдаться днем 7 марта в Киеве и Киевской области.

В целом, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

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