В Киеве самый большой флаг Украины приспустили из-за сильного ветра
Главный флаг Украины на киевских холмах приспустили из-за сильных порывов ветра. Вероятно, флаг на флагштоке поднимут уже после 18:00 8 марта.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Официальный портал Киева.
"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", - сказал Непоп.
Отмечается, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
"К завтрашнему вечеру метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра.
Напомним, сегодня, 7 марта, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Отмечалось, что сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду будут наблюдаться днем 7 марта в Киеве и Киевской области.
В целом, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.