У Києві найбільший прапор України приспустили через сильний вітер

Головний прапор України на київських пагорбах приспустили через сильні пориви вітру. Ймовірно, полотно на флагштоці піднімуть вже після 18:00 8 березня.

"Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили", - сказав Непоп.

Зазначається, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

"До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня", - йдеться в повідомленні.

В КМДА нагадали, що споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора 16 на 24 метри.