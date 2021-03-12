В Киеве самый большой флаг Украины припустили второй раз за неделю
Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за неделю приспустили из-за порывов ветра. Припущенным он будет до улучшения погодных условий.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Официальный портал Киева.
Флаг может остаться приспущенным полутора суток - до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.
"Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Поэтому вновь имеем приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", - говорится в сообщении.
Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра.
В целом, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.