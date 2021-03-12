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В Киеве самый большой флаг Украины припустили второй раз за неделю

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 01:11
В Киеве самый большой флаг Украины припустили второй раз за неделю Фото: флаг Украины в Киеве (пресс-служба Виталия Кличко)
Автор: Артур Родивилов

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за неделю приспустили из-за порывов ветра. Припущенным он будет до улучшения погодных условий.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Официальный портал Киева.

Флаг может остаться приспущенным полутора суток - до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

"Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Поэтому вновь имеем приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", - говорится в сообщении.

Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага 16 на 24 метра.

В целом, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

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