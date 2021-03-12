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У Києві найбільший прапор України припустили вдруге за тиждень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 01:11
У Києві найбільший прапор України припустили вдруге за тиждень Фото: прапор України в Києві (прес-служба Віталія Кличка)
Автор: Артур Родивилов

Головний прапор України, встановлений у Києві, вдруге за тиждень приспустили через пориви вітру. Припущенним він буде до покращення погодних умов.

Про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, передає Офіційний портал Києва.

Прапор може залишитися приспущеним півтори доби - до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують поліпшення погодних умов.

"Ми продовжуємо піклуватися про наш прапор. Тому знову маємо приспустити його, щоб пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище", - йдеться в повідомленні.

Споруда флагштока є найбільшим в Україні, висота флагштока - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора 16 на 24 метри.

В цілому, у березні в Україні буде мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами". Середньомісячна температура очікується від 0 до +6 градусів. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

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