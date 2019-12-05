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У Києві керівники страхової привласнили заощадження вкладників

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 12:18
У Києві керівники страхової привласнили заощадження вкладників
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Керівники страхової привласнили понад 80 млн гривень

У Києві правоохоронці викрили вище керівництво страхової компанії "Гарант-Лайф" на привласненні понад 80 млн гривень заощаджень вкладників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними відомства, топ-менджмент страхової компанії привласнив заощадження понад 10 тисяч своїх клієнтів. Загальна сума збитків вкладникам скаладає понад 80 млн гривень.

"Через оборудку товариство фактично доведене до банкрутства, а тисячі клієнтів залишились без заощаджень, внесених як платежі на страхування життя", - заявили в СБУ.

Зазначається, що правохоронці затримали двох причетних до незаконного заволодіння заощадженнями вкладників - колишнього голову правління та фактичного керівника страхової.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили чиновників Черкаської міської ради на розкраданні державних коштів на більш ніж 1,5 млн гривень. Посадовці завдали шкоди бюджету при угоді з ремонту доріг у Черкасах. Чиновникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість.

Крім того, співробітники СБУ викрили посадовців Миколаївської облради, які організували схему розкрадання 15 млн гривень на закупівлі шкільних підручників. Чиновники неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників.

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