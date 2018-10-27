В Киеве в результате пожара на СТО сгорели 3 авто

Фото: пожар на СТО (ГСЧС Киева)

Еще 4 автомобиля повреждены в результате пожара на СТО

В Киеве утром в субботу, 27 октября, произошел пожар на станции технического обслуживания (СТО), в результате чего сгорело три автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киева.

Отмечается, что информация о пожаре поступила спасателям в 6:56. Горела СТО на ул. Комишинской, 4а в Голосеевском районе Киева. Тушить пожар выехало 8 спецмашин.

"Прибыв к месту происшествия было установлено, что пожар возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м. Пожар в 08:23 удалось локализовать, предотвратив распространение огня на рядом расположенные гаражные боксы, а в 08:30 - ликвидировать", - сообщили в ГСЧС.

В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также повреждены 4 автомобиля. Также сгорело и повреждено оборудование станции технического обслуживания и инструменты.

Фото: пожар на СТО (ГСЧС Киева)

"Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются", - добавили в ГСЧС.

Напомним, 23 октября 2018 в Печерском районе столицы произошла масштабная авария, в результате ДТП на бульваре Леси Украинки было повреждено 20 легковых автомобилей и грузовик.