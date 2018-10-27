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У Києві внаслідок пожежі на СТО згоріло 3 авто

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 10:28
Фото: пожежа на СТО (ДСНС Києва)
Фото: пожежа на СТО (ДСНС Києва)

Ще 4 автомобілі пошкоджено внаслідок пожежі на СТО

У Києві зранку в суботу, 27 жовтня, сталась пожежа на на станції технічного обслуговування (СТО), внаслідок чого згоріло три автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Києва.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 6:56. Горіла СТО на вул. Комишинській, 4а у Голосіївському районі Києва. Гасити пожежу виїхало 8 спецмашин.

"Прибувши до місця події було встановлено, що пожежа виникла на території станції технічного обслуговування у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м. Пожежу о 08:23 вдалося локалізувати, при цьому запобігши розповсюдженню вогню на поруч розташовані гаражні бокси, а о 08:30 - ліквідувати", - повідомили в ДСНС.

Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі. Також згоріло та пошкоджено обладнання станції технічного обслуговування та інструменти.

 

Фото: пожежа на СТО (ДСНС Києва)

"Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються", - додали в ДСНС.

У Києві внаслідок пожежі на СТО згоріло 3 авто

Нагадаємо, 23 жовтня 2018 у Печерському районі столиці сталась масштабна аварія, у результаті ДТП на бульварі Лесі Українки було пошкоджено 20 легкових автомобілів і вантажівка.

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