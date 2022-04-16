В Киеве в результате обстрела погиб один человек, еще несколько ранены

В субботу, 16 апреля, левый берег Киева подвергся обстрелу. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Несмотря на то, что наши системы ПВО работают, взрывы были в Дарницком районе столицы. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы. Медики борются за их жизни", - заявил он.
Больше подробностей об утреннем инциденте Кличко не сообщил.
Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие этого часть Киевской области была обесточена.
Война в Украине продолжается уже 52 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.