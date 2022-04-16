У Києві в результаті обстрілу загинула одна людина, ще кілька поранені

У суботу, 16 квітня, Лівий берег Києва піддався обстрілу. В результаті події загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Попри те, що наші системи ППО працюють, вибухи були в Дарницькому районі столиці. Один загиблий, кілька людей зараз госпіталізовані. Медики борються за їх життя", - заявив він.
Більше подробиць про ранковий інцидент Кличко не повідомив.
Нагадавши, у ніч з 14 на 15 квітня в Києві прогриміло кілька потужних вибухів. Внаслідок цього частина Київської області була знеструмлена.
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