В Киеве в результате ДТП погибла женщина и пострадали 9 человек

Среди пострадавших есть ребенок

Сегодня, 20 августа, в Киеве в Дарницком районе в результате ДТП погибла женщина и пострадали 9 человек, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечают в полиции, авария произошла в 00:54 на проспекте Николая Бажана под мостом с участием микроавтобуса "Мерседес Вито" и автомобиля "Лада Приора". По вызову выехали патрульные полицейские и следователи полиции.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия и установили, что напротив дома №10 произошло столкновение двух автомобилей: "Мерседес вито" и "ВАЗ 217130"", - говорится в сообщении.

В результате ДТП были госпитализированы оба водителя, трое пассажиров "Мерседеса" и четверо пассажиров "ВАЗ". Среди пострадавших - 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Кроме того, одна из пассажирок "ВАЗ" скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи установят механизм дтп после проведения экспертиз и других следственных действий.

Напомним, что в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Днепром пострадали 16 человек, по факту аварии полиция возбудила дело.

Отметим, вчера во Львовской области вблизи Золочева в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус с 44 туристами.