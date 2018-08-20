В ДТП под Днепром пострадали 16 человек, полиция открыла дело

Авария произошла сегодня утром

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Днепром пострадали 16 человек, по факту аварии полиция возбудила дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Нацполиции.

Как отмечается, сегодня утром, 20 августа, в Днепропетровской области вблизи пгт Обуховка грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом "Эталон", в результате аварии пострадали 15 взрослых и один ребенок. Автобус следовал из с. Заря в Днепр.

Фото: ДТП в Днепропетровской области (dsns.gov.ua)

"Автобус двигался по правой крайней полосе, когда его догнал грузовой автомобиль. В результате столкновения автобус с пассажирами перевернулся на правый бок", - говорится в сообщении.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Напомним, ранее одно из местных изданий сообщало, что в результате ДТП под Днепром пострадали 13 человек.

Отметим, вчера во Львовской области вблизи Золочева в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус с 44 туристами.