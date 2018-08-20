У Києві внаслідок ДТП загинула жінка та постраждали 9 людей

Серед постраждалих є дитина

Сьогодні, 20 серпня, у Києві у Дарницькому районі внаслідок ДТП загинула жінка та постраждали 9 людей, серед яких є дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначають у поліції, аварія сталася о 00:54 на проспекті Миколи Бажана під мостом за участі мікроавтобуса "Мерседес Віто" та автомобіля "Лада Пріора". За викликом виїхали патрульні поліцейські та слідчі поліції.

"Правоохоронці провели огляд місця події та встановили, що навпроти будинку №10 сталося зіткнення двох автомобілів: "Мерседес віто" і "ВАЗ 217130"", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП були госпіталізовані обидва водії, троє пасажирів "Mерседеса" та четверо пасажирів - "ВАЗ". Серед потерпілих - 11-річний хлопчик, який знаходиться у лікарні у тяжкому стані.

"Крім того, одна із пасажирок "ВАЗ" померла у медичному закладі", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлять механізм автопригоди після проведення експертиз та інших слідчих дій.

Нагадаємо, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) під Дніпром постраждали 16 осіб, за фактом аварії поліція порушила справу.

Зазначимо, вчора у Львівській області поблизу Золочева у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус з 44 туристами.