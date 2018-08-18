В Киеве из-за реконструкции перекрыт Шулявский путепровод

Из-за перекрытия Шулявского путепровода внесены изменения в движение общественного транспорта

В Киеве начиная с сегодня, 18 августа 2018 года, на время реконструкции перекрыт Шулявский путепровод. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, начиная с шести часов утра 18 августа перекрыты съезды Шулявского путепровода. Целью таких ограничений является вынесение инженерных сетей из зоны выполнения работ и последующей реализации строительных работ.

Съезды с Шулявского путепровода перекрыты

Сообщается, что на развязке на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетьмана перекрыты съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на ул. Александра Довженко.

Объезд организован по схеме: ул.Борщаговская - Воздухофлотский проспект - Воздухофлотский путепровод и ул.Зоологическая - ул. Дегтяревская - ул. Александра Довженко.

Фото: схема объезда (kyivcity.gov.ru)

Изменение движения общественного транспорта

Кроме того, из-за перекрытия Шулявского путепровода внесены изменения в движение общественного транспорта. Так, автобус № 2 будет следовать по схеме: от ул. Булгакова до метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: просп. Победы - ул. Шолуденко - ул. Борщаговская - ул. Гарматная - бульвар Вацлава Гавела, далее - по постоянной схеме.

Также в Шевченковском и Соломенском районах на время реконструкции на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана на участках съездов с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Александра Довженко внесены изменения во выезды и заезды троллейбусов №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н троллейбусного депо № 2.

Фото: изменение движения общественного транспорта (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что реконструкция Шулявского путепровода началась 1 мая текущего года. Также сообщалось, что из-за реконструкции Шулявского путепровода в Киеве изменено движение транспорта.