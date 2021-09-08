В Киеве снова разрешили продавать на ярмарках продукты с коротким сроком годности
Фото: в Киеве разрешили продавать продукты с коротким сроком годности (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве сняли запрет на продажу продуктов с коротким сроком годности на ярмарках. Запрет действовал в период жары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Молочную продукцию, рыбу, мясо-колбасные и кондитерские изделия с кремом можно реализовывать со строгим соблюдением санитарно-эпидемических требований.
"Среднесуточная температура снизилась, поэтому официальный запрет на торговлю продуктами с коротким сроком годности, который действовал с 24 июня, снят", - сообщили в КГГА.
Как известно, на ярмарках в Киеве продается сезонная продукция от фермерских хозяйств.
Напомним, в мае продуктовые ярмарки в Киеве возобновили работу после того, как были закрыты из-за карантина, связанного с распространением коронавируса.