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В Киеве снова разрешили продавать на ярмарках продукты с коротким сроком годности

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Среда 08 сентября 2021 12:09
В Киеве снова разрешили продавать на ярмарках продукты с коротким сроком годности Фото: в Киеве разрешили продавать продукты с коротким сроком годности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве сняли запрет на продажу продуктов с коротким сроком годности на ярмарках. Запрет действовал в период жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Молочную продукцию, рыбу, мясо-колбасные и кондитерские изделия с кремом можно реализовывать со строгим соблюдением санитарно-эпидемических требований.

"Среднесуточная температура снизилась, поэтому официальный запрет на торговлю продуктами с коротким сроком годности, который действовал с 24 июня, снят", - сообщили в КГГА.

Как известно, на ярмарках в Киеве продается сезонная продукция от фермерских хозяйств.

Напомним, в мае продуктовые ярмарки в Киеве возобновили работу после того, как были закрыты из-за карантина, связанного с распространением коронавируса.

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КГГА Киев
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