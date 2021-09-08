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В Києві знову дозволили продавати на ярмарках продукти із коротким терміном придатності

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Середа 08 вересня 2021 12:09
В Києві знову дозволили продавати на ярмарках продукти із коротким терміном придатності Фото: у Києві дозволили продавати продукти з коротким терміном придатності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві зняли заборону на продаж продуктів із коротким терміном придатності на ярмарках. Заборона діяла у період спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Молочну продукцію, рибу, м’ясо-ковбасні та кондитерські вироби з кремом можна реалізовувати із суворим дотриманням санітарно-епідемічних вимог.

"Середньодобова температура знизилась, тож офіційна заборона на торгівлю продуктами з коротким терміном придатності, що діяла з 24 червня, знята", - повідомили в КМДА.

Як відомо, на ярмарках у Києві продається сезонна продукцію від фермерських господарств.

Нагадємо, у травні продуктові ярмарки в Києві відновили роботу після того, як були закриті через карантин, пов'язаний з поширенням коронавіруса.

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КМДА Київ
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