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В Киеве заработали продуктовые ярмарки. Соблюдение карантина будут строго проверять

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 16:46
В Киеве заработали продуктовые ярмарки. Соблюдение карантина будут строго проверять Фото: с сегодняшнего дня в Киеве возобновили работу продуктовые ярмарки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве со среды, 5 мая, возобновили работу продуктовые ярмарки. Соблюдение противоэпидемических мероприятий на ярмарках будут строго проверять.


Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Сезонные ярмарки будут работать 5-9 мая. Сельскохозяйственные - 8-9 мая", - заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Он призвал посетителей и предпринимателей соблюдать карантинные мероприятия.

"Должен напомнить, хоть строгие карантинные ограничения ослаблены, но эпидемия COVID-19 никуда не делась. И очень важно помнить о защитных масках и дистанции. Противоэпидемические мероприятия просим соблюдать как посетителей, так и предпринимателей, осуществляющих торговлю", - отметил Кулеба.

По его словам, соблюдение противоэпидемических мероприятий на ярмарках будут строго проверять, в том числе инспекторы благоустройства.

Как писало РБК-Украина, в апреле в столице продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина. Соответствующее распоряжение 12 апреля издал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, Киев с 1 мая вышел из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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