В Киеве разрешат продавать кофе на вынос

Киевская городская государственная администрация планирует разрешить продажу кофе на вынос в рамках смягчения карантина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Как отметил глава КГГА, соответствующее решение завтра должна утвердить комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.

"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, что столица представила раньше. Завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе. И тогда они смогут уже работать на вынос. С соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов", - написал Кличко.

Напомним, ранее в КГГА презентовали план смягчения карантина. Так, в столице на первом этапе, который начнется 12 мая, откроют продовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, кафе (на вынос), парки и скверы (для групп не более двух человек), автокинотеатры. Также будет разрешена работа временных сооружений с запретом потребления пищи и напитков на месте, небольших производств непродовольственных товаров и адвокатские и нотариальные бюро.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин в рамках ослабления карантина в Украине разрешит открыть летние площадки заведений общественного питания. Общепиты смогут закрывать с учетом ситуации на местах.