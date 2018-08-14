На одной из улиц Киева велосипедисты будут ездить на полосе общественного транспорта

Протяженность полосы - 3 км в обе стороны

На бульваре Дружбы народов обустроили новую полосу общественного транспорта, на которой разрешено движение велосипедистам. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что этот эксперимент является легализацией велосипедистов в первой полосе, согласно действующих Правил дорожного движения.

"Протяженность - 3 км в обе стороны. Сегодня закончили монтировать знаки", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте подчеркнули, что это временная мера, целью которой является повышение безопасности велосипедистов на дорогах столицы.

Отмечается, что эксперимент будет действовать пока не будет построена комплексная безопасная велоинфраструктура.

"По состоянию на апрель, по информации национальной патрульной полиции и КП "Киевпастранс" не было зафиксировано ни одного ДТП с участием общественного транспорта и велосипедистов", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 14 августа движение транспорта по нечетной стороне на участке от ул. Городской до поворота на пгт. Коцюбынское будет закрыто. Движение будет ограничено в связи с капитальным ремонтом проспекта Академика Палладина.

Также сообщалось о частичном ограничении движения по проспекту Соборности в Киеве. На данном участке проводится ремонт асфальтобетонного покрытия в местах выполнения работ.

Также сообщалось, что в Киеве до 30 августа 2018 года будет частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В компании пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.