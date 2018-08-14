У Києві частково обмежать рух транспорту по просп. Палладіна

Рух транспорту здійснюватиметься зустрічною смугою

У Києві з 14 серпня у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту проспекту Академіка Палладіна рух транспорту непарною стороною на ділянці від вул. Міської до повороту на смт. Коцюбинське буде закрито. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на "Київавтодор".

Як повідомляється, рух транспорту здійснюватиметься зустрічною смугою.

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про часткове обмеження руху по проспекту Соборності в Києві. На даній ділянці проводиться ремонт асфальтобетонного покриття у місцях виконання робіт.

Також повідомлялося, що у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

Крім цього, рух частково обмежено на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року.

Також тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова у зв’язку з виконанням робіт з 1 серпня 2018 року до 5 липня 2019 року.