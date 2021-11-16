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В Киеве разоблачили хищение денег на закупку ИВЛ

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 16:31
В Киеве разоблачили хищение денег на закупку ИВЛ Фото: сотрудники СБУ разоблачили схему хищения COVID-средств (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, которые были выделены на борьбу с пандемией COVID-19. Злоумышленники присвоили себе почти 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как удалось установить СБУ, к преступной схеме были причастны не только служащие медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Они крали деньги с помощью включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций.

Деньги присваивались по закупкам анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для лечения коронавируса.

Так, главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время расследования данной схемы сотрудники СБУ также установили другие похожие нарушения в разных медучреждениях. Сейчас вежется расследование и сбор доказательств, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили хищение запчастей к военной бронетехнике в Николаевской области. Злоумышленники планировали их незаконно продать.

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