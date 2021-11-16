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У Києві викрили розкрадання грошей на закупівлю ШВЛ

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 16:31
У Києві викрили розкрадання грошей на закупівлю ШВЛ Фото: співробітники СБУ викрили схему розкрадання COVID-коштів (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Співробітники Служби безпеки України викрили службовців медичних установ Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Зловмисники привласнили собі майже 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як вдалося встановити СБУ, до злочинної схеми були причетні не лише службовці медичних установ, а й приватні підприємці, які продавали відповідне обладнання. Вони крали гроші за допомогою включення до вартості угод суми ПДВ, хоча насправді законодавством передбачено звільнення від оподаткування таких операцій.

Гроші присвоювалися із закупівель анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легень, необхідних для лікування коронавірусу.

Так, головному бухгалтеру держустанови Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності керівництва підприємства-постачальника за ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час розслідування цієї схеми співробітники СБУ також встановили інші схожі порушення у різних медустановах. Нині ведеться розслідування та збирання доказів, щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України запобігли розкраданню запчастин до військової бронетехніки у Миколаївській області. Зловмисники планували їх незаконно продати.

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Розкрадання коштів
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