В Киеве разоблачили ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями России

Двое бывших работников ИТ-отрасли создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях. Ботоферма была нацелена на дискредитацию министерств и ведомств, правоохранительных структур, военкоматов и Конституционного суда Украины.

Организаторы ботофермы организовали процесс массовой регистрации и администрирования фейковых аккаунтов в социальных сетях и разработали специально программно-аппаратный комплекс, чтобы анонимизировать профили ботов и избежать блокировки.

"В частности, эти боты "разгоняли" смонтированы на заказ видео- и фотоматериалы, которые дискредитировали украинских политических деятелей и высмеивали законодательные инициативы", - пишет пресс-служба СБУ.

Фото: в Киеве разоблачили ботоферму, которые сотрудничала с PR-компаниями России (t.me/SBUkr/5061?single)