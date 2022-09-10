Двоє колишніх працівників ІТ-галузі створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах. Ботоферма була націлена на дискредитацію міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного суду України.

Організатори ботоферми організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах та розробили спеціально програмно-апаратний комплекс, аби анонімізувати профілі ботів й уникнути блокування.

"Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи", - пише пресслужба СБУ.

Фото: у Києві викрили ботоферму, які співпрацювала з PR-компаніями Росії (t.me/SBUkr/5061?single)