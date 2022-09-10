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В Киеве разоблачили ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями России

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Суббота 10 сентября 2022 12:46
В Киеве разоблачили ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями России Фото: в Киеве разоблачили ботоферму, которые сотрудничала с PR-компаниями России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве СБУ нейтрализовала ботоферму, которая сотрудничала с компаниями врага. Организаторами оказались двое жителей столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Двое бывших работников ИТ-отрасли создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях. Ботоферма была нацелена на дискредитацию министерств и ведомств, правоохранительных структур, военкоматов и Конституционного суда Украины.

Организаторы ботофермы организовали процесс массовой регистрации и администрирования фейковых аккаунтов в социальных сетях и разработали специально программно-аппаратный комплекс, чтобы анонимизировать профили ботов и избежать блокировки.

"В частности, эти боты "разгоняли" смонтированы на заказ видео- и фотоматериалы, которые дискредитировали украинских политических деятелей и высмеивали законодательные инициативы", - пишет пресс-служба СБУ.

Фото: в Киеве разоблачили ботоферму, которые сотрудничала с PR-компаниями России (t.me/SBUkr/5061?single)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ предотвратила планы оккупантов и задержала российских агентов, которые пытались создать на юге Украины центр пропаганды "Таврия".

Между тем с начала года СБУ обезвредила 35 ботоферм и хочет ужесточить наказание за их создание.

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Служба безопасности Украины Украина Российская Федерация
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