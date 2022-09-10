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У Києві викрили ботоферму, які співпрацювала з PR-компаніями Росії

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Субота 10 вересня 2022 12:46
У Києві викрили ботоферму, які співпрацювала з PR-компаніями Росії Фото: у Києві викрили ботоферму, які співпрацювала з PR-компаніями Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві СБУ нейтралізувала ботоферму, яка співпрацювала з компаніями ворога. Організаторами виявились двоє мешканців столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Двоє колишніх працівників ІТ-галузі створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах. Ботоферма була націлена на дискредитацію міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного суду України.

Організатори ботоферми організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах та розробили спеціально програмно-апаратний комплекс, аби анонімізувати профілі ботів й уникнути блокування.

"Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи", - пише пресслужба СБУ.

Фото: у Києві викрили ботоферму, які співпрацювала з PR-компаніями Росії (t.me/SBUkr/5061?single)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ запобігла планам окупантів та затримала російських агентів, які намагалися створити на півдні України центр пропаганди "Таврія".

Тим часом з початку року СБУ знешкодила 35 ботоферм та хоче посилити покарання за їх створення.

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