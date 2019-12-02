В Киеве разнесли пиццерию

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве в пиццерии устроили драку, а затем на автомобиле разнесли входную дверь здания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев Оперативный".

Отмечается, что около 10 человек зашли в середину, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка.

"Но и этим не закончилось - после драки парни на машине разнесли входную дверь. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

На сайте полиции информации о происшествии нет. Так же и на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в ночь на понедельник, 28 октября, в Киеве в Гидропарке горело кафе, при пожара взорвался один из газовых баллонов. В результате пожара 2 домика сгорели полностью, частично было повреждено 3 домики.

Также в Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.

РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области в городе Покров произошел пожар в квартире, в результате которого пострадали четверо людей, среди них двое детей.