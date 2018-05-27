В Киеве разгромили киоски на рынке, где ранее избили военного пенсионера

Праворадикалы из С14 заявили о непричастности к погрому киосков

В Киеве разгромили киоски на рынке возле станции метро "Лесная", где на этой неделе избили военного пенсионера. Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что на рынок пришли представители праворадикальной организации С14, активисты других организаций и ветераны АТО, которые начали громить киоски и ломать ролеты. Правоохранители применили слезоточивый газ, после чего в них полетели камни. На данный момент неизвестно, принадлежат ли пострадавшие киоски тем, кто принимал участие в избиении пенсионера.

Отметим, С14 опровергла причастность к инциденту на "Лесной". Организация заявила, что ее представители пришли на рынок, когда события "были в разгаре".

Пам'ятай чужинець тут господар УКРАЇНЕЦЬ! АКЦІЯ НА ЛІСОВІЙ! Михайло Миколайович Ковальчук Ковальчук Михайло Михайло Ковальчук Михайло Ковальчук Оля Ковальчук Опубліковано Михайлом Ковальчуком 27 травня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на киевском рынке продавец избил военного пенсионера, который вступился за женщину. Позже в полиции сообщили, что задержали нападавшего. Им оказался иностранец. Инцидент произошел в присутствии охраны рынка, которая не смогла урегулировать конфликт.